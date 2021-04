Zo viert bisschop Lode Aerts Pasen: "Het blijft bij een gezellig diner met mijn knuffelcontact"

Voor bisschop Lode Aerts is Pasen de belangrijkste feestdag van het jaar. "Daarom willen we de kerkklokken ook luiden, als teken van verbondenheid voor iedereen die het nodig heeft in deze pandemie", zegt hij. De bisschop kijkt met Radio 2 West-Vlaanderen terug naar de warmere tijden van het paasfeest. Want nu mag je door corona maar met 15 personen in de kerk vieren: "Voor de paaswake komen we normaal met zoveel mogelijk mensen laat op de avond samen in de kerk. In het duister steken we dan het licht van de gewijde paaskaars aan. Wanneer we door de kerk wandelen met het paaslicht geven we het vuur aan elkaar door met kleine kaarsjes."