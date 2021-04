Boetes voor sluikstorters en wie na zonsondergang de Kruibeekse polders ingaat: "Te veel inbreuken? Dan sluiten we de polders"

De gemeente Kruibeke zal haar politie meer laten controleren in de polders. Ook de boswachters kunnen sluikstorters op heterdaad betrappen. “De vaststellingen worden doorgegeven, en meestal volgt dan ook een boete”, zegt boswachter Bram. Het gaat trouwens niet alleen om het achterlaten van afval, zegt Bram: “Het is eigenlijk ook verboden om in de polders te gaan na zonsondergang. Maar ook op dat verbod zijn inbreuken. Mensen gaan er wat feesten en blijven hangen. Met meer controles, acties en sensibilisering proberen we nu alle bezoekers te overtuigen zich aan de regels te houden.”