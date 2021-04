Couleur Café gaat ook in 2021 niet door

Voor het tweede jaar op rij geen Couleur Café. Dat is het verdict voor het Brusselse zomerfestival in het Ossegempark, naast het Atomium. Volgens de organisatoren is er een gebrek aan duidelijkheid en perspectief en hebben ze daardoor beslist om ook deze editie te schrappen en al af te tellen naar de start van de volgende editie, op 24 juni 2022.