CurieuzeNeuzen in Waterschei: Victor, Feray en Walid doen mee met een groot wetenschappelijk project

De kinderen nemen ook nog wat bodemstalen. “Die sturen we naar de universiteit en dan kunnen ze de CO2 in de grond meten”, vertelt Walid. Klimaat is belangrijk voor deze kinderen. Victor: “Met de metingen kan er bekeken worden waar het droog is in Vlaanderen en waar niet.” Feray vult hem aan: “Als de grond te droog of te nat is, kunnen er geen bloemen of andere planten groeien en dat zou heel erg zijn.”