De eikenprocessierups is er weer... maar is (nog) niet schadelijk

Je kan de eikenprocessierupsen makkelijk herkennen. "Ze zitten in grote groepen bij elkaar en zijn grijs-zwart met lange haren. Als je onder een boom staat en eens omhoog kijkt, kan je de rups herkennen en beslissen om een beetje verder te picknicken. Ze zitten alleen in eiken, niet in andere bomen of struiken. Eén nest hoog in een boom is trouwens geen probleem, de rupsen zorgen pas voor hinder als er verschillende nesten zijn in een boom." De provincie geeft ook enkele tips op haar website.