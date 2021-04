Dendermonde schenkt 3.000 knuffelberen van kinderdagverblijf Fabeltjesland aan arme kinderen

De stad is tevreden dat er met dit initiatief nu toch een oplossing is gevonden voor de knuffelbeesten. “We zijn op zoek gegaan naar armoedeorganisaties die werken voor kwetsbare gezinnen. Zo kunnen de knuffelberen, die nog in goeie staat waren, een tweede thuis krijgen. Ze kunnen nu steun en geluk bieden aan een ander kind.”

De musea van Dendermonde hebben alle knuffelberen gefotografeerd voor in het archief. “Ook alle foto’s en briefjes die erbij lagen, zijn gedocumenteerd en bewaard gebleven in het archief", vertelt Van Hecke. "En we hebben een tiental knuffeldieren bijgehouden, voor de collectie van de stedelijke musea. Dat hebben we gedaan omdat het een triestige maar belangrijke gebeurtenis was in deze stad, die niet zomaar vergeten kan worden.”