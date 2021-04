Er is een rush op strandcabines: "Veel mensen willen een coronaproof stukje privéstrand"

Wie deze zomer nog een strandcabine wil, moet zich haasten. In veel badplaatsen is alles al verhuurd. Door de coronacrisis kiezen veel mensen voor een zomerreis aan onze kust in plaats van een reis naar het buitenland. "En dan willen ze graag een coronaproof stukje privé-strand", zegt Pascal Calcoen, stranduitbater in De Panne.