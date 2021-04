De hoed (of steek) van Napoleon en 299 andere originele voorwerpen vanaf vandaag te zien in Luik

Het is de grootste tentoonstelling over Napoleon buiten Frankrijk en het is de verdienste van de makers dat ze ook Franse verzamelaars hebben weten te overtuigen om stukken uit te lenen. Dat is misschien ook de reden waarom het bovenal een Frans verhaal blijft. De reizen van Napoleon door onze contreien of de band met Antwerpen worden amper of niet aangehaald. U kunt zich wel vergapen aan de badkuip waar Napoleon tijdens z'n bezoek aan Luik een bad in zou hebben genomen. Op 5 mei opent er nog een tweede tentoonstelling, in Waterloo. Die focust op de laatste jaren van de generaal, in ballingschap op Sint-Helena.