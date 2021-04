Franky opent dierenuitvaartcentrum in Gooik: “Noem me gerust een begrafenisondernemer voor dieren”

Huisdierencrematoria bestaan al langer in ons land, maar een uitvaartcentrum voor dieren, dat kom je niet vaak tegen. Franky Devalckeneer opende gisteren in Gooik het dierenuitvaartcentrum ‘Pet Memory Art’: “Het grote verschil is dat wij geen crematies doen. Wij verzorgen de volledige uitvaart van a tot z. Alles wordt door ons begeleid, of het nu gaat om een crematie, een begraving of taxidermie. Noem ons gerust een begrafenisondernemer voor dieren. We leggen vooral de nadruk op de laatste groet.”