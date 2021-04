Gentse sekswerker Véronique: “Toen ik hoorde dat sekswerk legaal kan worden, dacht ik dat het een aprilgrap was”

Het wetsvoorstel van minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om prostitutie uit het strafwetboek te halen, zag Véronique uit Gent verschijnen in de besloten Facebookgroep met andere sekswerkers. “Het drong pas tijdens het journaal ’s avonds door dat het geen aprilgrap was." Ze vindt het een heel grote stap richting een statuut dat haar en haar collega's kan beschermen, en ze ziet het als een middel om de illegale praktijken in het sekswerk eindelijk te bannen.