Gevangenis Dendermonde in lockdown na corona-uitbraak

In de gevangenis van Dendermonde is er een grote uitbraak van het coronavirus. De hele gevangenis moet in lockdown nadat 7 gevangenen en 12 personeelsleden positief hebben getest. In totaal moeten 36 gedetineerden zich nu afsluiten in volledige quarantaine. Het gaat om mensen die in de keuken werken en mogelijk in contact kwamen met de besmette medegevangenen.