Goede Vrijdag topdag voor de visboer: "Vandaag bakken we kilo's kabeljauw"

Van oudsher is Goede Vrijdag voor katholieken een dag waarop vis gegeten wordt. Op die dag stierf Jezus Christus aan het kruis en daarom is matiging en vasten aan de orde. Vis was vroeger goedkoper en minder luxueus dan vis. "Die traditie wordt hier in de Kempen goed opgevolgd. Voor ons is dit één van de topdagen van het jaar", vertelt Tom Coomans van Vis en Co met winkels in Balen, Lommel en Oud-Turnhout. "Als ik mijn deuren open staan er al rijen klanten te wachten. Vooral kibbeling en de gewone gebakken vis verkopen goed. Ik denk dat er vandaag per winkel gemakkelijk 40 kilogram kabeljauw zal doorgaan. Normaal bakken we enkel 's morgens maar op Goede Vrijdag doen we dat de hele dag door", zegt Tom in "Start je Dag".