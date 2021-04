"Hij die angst aanjaagt": maak kennis met een "nieuwe" vleesetende dinosaurus uit Patagonië

De Abelisauridae leefden voornamelijk in Patagonië en andere gebieden van het oude zuidelijke supercontinent Gondwana, dat het huidige Afrika, India, Antarctica, Australië en Zuid-Amerika omvatte. Tot nu toe kennen we bijna een twintigtal soorten, waarvan de helft gevonden is in Patagonië.

Abelisauridae lijken in het algemeen wel op Tyrannosaurus rex met hun grote achterpoten en kleine, stompe armpjes, maar ze hebben ongewoon korte, diepe schedels die vaak kammen, bulten en hoorns hebben.

Llukalkan bewoog zich voort op zijn achterpoten met enorme klauwen, die hij gebruikt kan hebben om zijn prooien te steken. Met zijn krachtige achterpoten kan hij zeer snel gelopen hebben om een prooi te vangen, die hij dan met zijn krachtige kaken en scherpe tanden in stukken kon scheuren.

Hij leefde in hetzelfde kleine gebied en in dezelfde periode als een andere soort van de furileusauride - hagedis met een stijve rug - Abelisauridae, namelijk Viavenator exxoni, slechts enkele miljoenen jaren voor het einde van het Krijt, meteen ook het einde van het tijdperk van de dinosaurussen.

Fossiele overblijselen van Llukalkan en Viavenator zijn op slechts 700 meter van elkaar gevonden in de Bajo de la Carpa-formatie, in de buurt van de beroemde fossielenvindplaats La Invernada in Argentinië.

"Dit is een bijzonder belangrijke ontdekking omdat ze doet vermoeden dat de Abelisauridae opmerkelijk divers waren en veel voorkwamen, niet enkel in Patagonië, maar ook in meer lokale gebieden tijdens de laatste jaren van de dinosaurussen", zei doctor Federico Gianechini. Gianechini is een paleontoloog aan de Universidad Nacional de San Luis en de eerste auteur van de nieuwe studie over Llukalkan.