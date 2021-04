Hoogspanningslijn tussen Diepenbeek en Genk krijgt vogelkrullen, zodat de draden beter opvallen

Netbeheerder Elia is met enkele grote bedrijven in Genk aan het bekijken wanneer hun productie stilligt. Want om de krullen te installeren, moet de elektriciteit even uit gezet worden.

Uit een onderzoek van Natuurpunt 3 jaar geleden bleek dat er in 2 maanden tijd 24 vogels stierven, omdat ze tegen de bovenste kabels vlogen. Het ging vooral om houtduiven, zwarte kraaien en spreeuwen. De hoogspanningslijn ligt vlakbij het Albertkanaal en het natuurgebied De Maten.