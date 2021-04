Houthalen-Helchteren gaat schapen inzetten om de Japanse duizendknoop te bestrijden

In Houthalen-Centrum zorgt de Japanse duizendknoop voor problemen aan twee wachtbekkens en een helling vlakbij sporthal Lakerveld en de atletiekpiste. "De bestrijding is niet makkelijk en duur", legt schepen van openbare werken Mustafa Aytar uit. "Bij het maaien moet het maaisel in afgesloten zakken worden afgevoerd en apart worden gehouden. Want anders zijn we net de plant aan het helpen zich verder te verspreiden. Bovendien moet er zeer regelmatig worden gemaaid om zo de plant uit te putten in de hoop dat ze het opgeeft. Machines en kleding moeten na het werk ook worden gereinigd."

Ook andere methoden om de Japanse duizendknoop te bestrijden zijn arbeidsintensief, duur of ongeschikt. Daarom wordt in Houthalen-Helchteren een proefproject gelanceerd met begrazing door schapen. Vier maal per jaar, van maart tot september, zullen de schapen aan de slag gaan. In die periode groeit de duizendknoop en doordat de jonge scheuten van de plant telkens worden afgeknabbeld, verzwakt ze en sterft ze uiteindelijk af. En er is nog een extra voordeel want schapen hebben ook geen probleem met de steile hellingen van de wachtbekkens.