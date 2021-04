In Middelkerke komen er dan toch terrassen op de dijk, of beter: take-away-tafels

Op de zeedijk van Middelkerke komen er dan toch tafels met telkens 4 stoelen bij, op 50 meter afstand van elkaar. Terrassen wil burgemeester Jean-Marie Dedecker het niet noemen, wel "take-away-tafels". "Er wordt tijdens de Paasvakantie toch weer een massa volk verwacht aan zee, wij proberen dat in goede banen te leiden, onder meer met die tafels. Het laat de mensen toe om op een coronaveilige manier, binnen hun bubbel, de drankjes, hapjes of ijsjes die ze hier hebben afgehaald op te eten. De mensen mogen in de take-away-zaken ook gebruik maken van het sanitair. En we hebben als gemeente ook nog extra sanitair geplaatst, dus de bezoekers zullen zonder problemen naar het toilet kunnen gaan."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video: