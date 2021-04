Alle 50-plussers én risicopatiënten kregen al vaccin in Verenigd Koninkrijk: wie is de vrouw achter dat succes?

Bingham schoot als een pijl uit een boog en ging meteen aan de slag nadat ze het aanbod van Johnson had aanvaard. Ze stelde een team samen dat het net als zijzelf gewoon is om met risico-investeringen om te gaan en zeer brede connecties heeft in de farmaceutische sector.

In een mum van tijd hadden ze het hele landschap aan vaccins uitgedund tot deze waarvan ze dachten dat ze nog in 2020 in de ziekenhuizen zouden kunnen belanden. Dé bepalende factor voor hun keuze was of ze het vaccin snel zouden kunnen krijgen. "We hebben onze keuze niet gebaseerd op de prijs van de vaccins, maar op de effectiviteit en de snelle levering ervan."

Ook zij wisten in het begin niet welke vaccins zouden werken. Daarom namen ze van elke categorie vaccins de in hun ogen meest belovende eruit. Haar connecties en die van haar teamleden zorgden ervoor dat ze gemakkelijk de telefoon kon oppakken en direct met een bedrijf kon praten. Een deal over vaccins was zo in grote lijnen ruwweg in een week beslist.

Bekijk hier een fragment uit een interview met BBC Radio 4 waarin Bingham reageert op het nieuws dat het door het VK bestelde AstraZenecavaccin effectief is tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse variant. "Ik vrees dat ik de Dry January-regel gebroken heb (vergelijkbaar met Tournée Minérale bij ons, red.) en een glas wijn gedronken heb."