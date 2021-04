Kerk wordt crèche in Zonhoven

Het hele schip wordt in twee verdiepingen verdeeld. "De bovenverdieping is voor 2 leefgroepen van 36 baby's van 0 tot 3 jaar", zegt voorzitter Jef Hulsmans van vzw 't Alvermanneke die voor de uitbating zal zorgen. "Gelijkvloers houden we vrij voor de voor- en naschoolse kinderopvang, zodat de school ook extra plaats vrij krijgt om andere activiteiten te organiseren."