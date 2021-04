Kinderen met autisme zijn dit weekend welkom in voetbalstadions: "Eindelijk zonder prikkels een match volgen"

Het idee komt van Iene Schuermans. Zij is zelf mama van twee kindjes met autisme en vrijwilligster bij Antwerp. "Door corona zijn alle tribunes leeg. Daardoor kreeg ik het idee om daar iets mee te doen", vertelt ze op Radio 2 Antwerpen. "De Pro League heeft dan toegestaan dat de kinderen vanuit heel Vlaanderen maandagavond een match mogen bijwonen, ook in het Bosuilstadion in Deurne."

Beluister hier het verhaal van Iene: