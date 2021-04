BEKIJK - Labiomista laat jongeren in drie containers nadenken over de toekomst 

‘Het Ondenkbare’ is ook het beeld waarmee Labiomista zijn nieuwe seizoen aankondigt: een vrouwenlichaam met een stierenkop staat symbool voor de overgang naar een nieuwe tijd. In zijn werk onderzoekt Koen Vanmechelen al jaren de band tussen mens, maatschappij en natuur, zoals in zijn kippenprojecten. En die band lijkt nu actueler dan ooit. Ook kinderen worden meegenomen in het verhaal: een nieuwe audiogids van Koen Vanmechelen en acteur Tom Van Dyck is op hun maat ingesproken.

Labiomista is open tot 7 november, van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur (oktober en november tot 16 uur). Reservatie is verplicht via www.labiomista.be.