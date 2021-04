Lierse binnenstad erkend als toeristisch centrum: winkels mogen nu ook open op zondag

De stad Lier heeft eind vorig jaar een aanvraag ingediend bij de federale regering om erkend te worden als toeristisch centrum. Nadat de Vlaamse overheid positief advies gaf, heeft de federale overheid de erkenning nu toegekend. "Dat is goed nieuws", zegt waarnemend burgemeester Rik Verwaest (N-VA). "Want we krijgen nu erkenning voor wat we al lang zijn: een aantrekkelijke toeristische stad die elk jaar 40.000 à 50.000 bezoekers trekt uit meer dan 70 landen."

De erkenning heeft ook gevolgen voor de winkels: "We zijn nu vrij om die op zondag open te laten zijn. Aan de winkeliers zullen we nu vragen of ze geïnteresseerd zijn in een vaste koopzondag per maand of in meer koopzondagen in de piekperiodes."

De erkenning geldt alleen voor het centrum, dat begrensd wordt door de historische stadsvesten. Om als toeristisch centrum te worden erkend, moet een stad onder andere minstens één toeristische bezienswaardigheid hebben die jaarlijks minimaal 5.000 bezoekers lokt. Er moeten ook jaarlijks minstens 55.000 toeristen overnachten.