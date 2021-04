Liveblog - Druk op ziekenhuizen blijft stijgen, Biden: "Alle volwassen Amerikanen gevaccineerd tegen eind mei" 

Het Chinese laboratorium Sinovac laat weten dat het de productiecapaciteit van zijn vaccin heeft verdubbeld, tot twee miljard doses per jaar. CoronaVac is één van de vier vaccins die in China zijn goedgekeurd.

In een persbericht geeft Sinovac aan dat de oprichting van een derde productielijn is voltooid, waardoor het bedrijf in staat is om twee miljard doses per jaar te produceren. Van het vaccin zijn twee prikken nodig.

Sinovac geeft verder aan dat het al 200 miljoen doses geleverd heeft aan meer dan 20 landen. Het bedrijf benadrukt ook dat het vergunningen heeft om het product in meer dan 30 landen op de markt te brengen.

Woensdag zeiden experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog dat de vaccins van Sinovac veilig en effectief waren tegen COVID-19, maar dat er meer gegevens nodig zijn om het gebruik ervan aan te bevelen. Volgens Braziliaans onderzoek is CoronaVac 80 procent effectief om ziekenhuisopnames tegen te gaan en 50 procent effectief om besmetting te voorkomen.