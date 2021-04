Maastricht wil duidelijkheid over de sneltram naar Hasselt: "Brieven gestuurd naar minister en De Lijn"

Maastricht wil dat er snel duidelijkheid komt over het tracé en over de gemaakte afspraken. Want eind dit jaar, ten laatste begin volgend jaar moet beslist worden wie de tramlijnen mag aanleggen. De afgelopen jaren liet de stad Hasselt al meermaals weten dat ze het tracé en de eindhalte wil wijzigen. Enkele maanden geleden raakte ook bekend dat Hasselt liever een bus wil, in plaats van een sneltram.