Gruwelhuis van kindermoordenaar Marc Dutroux wordt herdenkingstuin

Gino Russo, de vader van de vermoorde Melissa, is tevreden met de plannen: "Het was eerst moeilijk om te wennen aan het idee dat het gebouw zou worden afgebroken. Want dan zou alles uitgewist worden. Maar we zijn nu blij dat we bij de plannen betrokken zijn." Ook Jean-Denis Lejeune, de vader van Julie, toonde zich tevreden: "Het is belangrijk dat we deze geschiedenis niet vergeten, en dat we ervoor zorgen dat zoiets nooit meer kan gebeuren. We hebben dit samen tot stand gebracht."