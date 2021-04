Minderbroeder Marcel over tweemaal Pasen in lockdown: "We missen vooral de mensen"

Ook bij de Minderbroeders in Hasselt zullen er dit weekend geen paasvieringen zijn. En dat doet pijn, zeggen de broeders, want het is al de tweede keer op rij.

"Het was een heel vreemd jaar", vertelt minderbroeder Marcel. "Corona heeft stevig ingehakt op de taken van de minderbroeders. Missen opdragen kon niet meer, zieken bezoeken mocht niet en ook in rusthuizen waren we niet meer welkom. Het contact met mensen werd tot een minimum beperkt, ook voor onze eigen veiligheid. Maar we missen de mensen. Want dat is eigenlijk ook onze taak: er zijn voor de mensen."

"Ik heb wel de indruk dat de broeders een manier hebben gevonden om daarmee om te gaan", gaat pater Marcel verder. "Toen plots alles wegviel, voelde het alsof er takken werden afgezaagd, of er iets was afgehakt. Maar ik denk dat we een gemeenschap zijn van broeders die zich individueel goed kunnen bezighouden en tevreden zijn met wat er is aan gebed. Wij zijn er vrij goed in geslaagd dit te verwerken."