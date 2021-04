Hoe één (gefotografeerd) A4'tje de carrière van Nederlandse premier Rutte fors liet wankelen: een reconstructie

In een interview met de Nederlandse publieke omroep NOS benadrukt Mark Rutte dat hij het onderwerp zeker niet op tafel heeft gegooid. "Ik heb er vanavond ook contact over gehad met Sigrid Kaag. Ook namens haar kan ik zeggen dat wij het in onze gesprekken niet over Omtzigt hebben gehad", klinkt het. Het is nu tijd om verder te gaan met de onderhandelingen, vindt Rutte. Of hier iemand verantwoording over gaat afleggen? "Neen. Hun verkenningsopdracht is gestopt."