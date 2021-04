Visser ontsnapt aan miljoenenclaim nadat hij stroomkabel van 600 miljoen euro kapot heeft gevaren in Noordzee

Op 30 april 2018 voer een Nederlandse visser per ongeluk een peperdure stroomkabel kapot in de Noordzee voor de kust van Nieuwpoort. Die kabel, de zogenaamde Nemo-link, dient om elektriciteit uit te wisselen tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Hij is 140 kilometer lang en kost 600 miljoen euro. Terwijl hij werd aangelegd was er een verbod voor alle schepen om door het gebied te varen. Maar de Nederlandse visser respecteerde dat niet en negeerde zelfs verscheidene waarschuwingen.

De zaak kwam voor de rechter. De visser riskeerde een gevangenisstraf. De bedrijven die betrokken zijn bij de Nemo-link eisten bovendien een zware schadevergoeding. Nemo-Link, de beheerder van de werken, eiste 300.000 euro. Het Japanse bedrijf Sumitomo Electric Industries dat de kabel bouwde en dus ook moest herstellen vroeg zelfs 17 miljoen euro.