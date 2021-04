Niemand toegelaten in Kluisbergen tijdens Ronde van Vlaanderen: "Boete van 250 euro als je toch probeert"

Tijdens de Ronde van Vlaanderen komende zondag wordt gevraagd om niet naar het parcours af te zakken. "Blijf thuis, want door de strenge coronamaatregelen mag je er niet in", zei Oost-Vlaams gouverneur Van Cauter eerder. En zeker ook niet in gemeente Kluisbergen. Daar gaan ze streng controleren of je in de gemeente woont of niet. "In de regio Vlaamse Ardennen gaan we 200 agenten inzetten", zegt korpschef Joost Duhamel.