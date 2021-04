Nieuw boekenfestival 'Druk in Leuven'  jaartje uitgesteld

"Ik keek net als iedereen uit naar 'Druk in Leuven'", zegt Denise Vandevoort (Vooruit), schepen van cultuur, toerisme en evenementen. "Maar in de huidige omstandigheden is het niet haalbaar om dit festival in te richten. Daarom kozen we ervoor om onze pijlen te richten op volgend jaar. Met dezelfde ijzersterke formule: een straf en verrassend literair programma in samenwerking met boekhandels, uitgeverijen en auteurs. En dat op bijzondere locaties in de mooiste en gezelligste stad van het land. De slotdag van 'Druk in Leuven' valt trouwens pal op Moederdag. Een weekendje naar Leuven wordt zo het ideale moederdagcadeau."

'Druk in Leuven' is een samenwerking tussen stad Leuven, KU Leuven, Leuven Leest en de Leuvense uitgeverijen en boekhandels. Het zou dit jaar de eerste keer zijn dat het georganiseerd wordt.