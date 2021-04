Nieuwe fase Oosterweelverbinding: grote hinder verwacht op Linkeroever vanaf donderdag 8 april 

Vanaf donderdag 8 april wordt er opnieuw grote verkeershinder verwacht op Linkeroever in Antwerpen. Het verkeer wordt er vanaf dan omgeleid op tijdelijke wegen voor de aanleg van het nieuwe verkeersknooppunt Sint-Anna vlakbij de Kennedytunnel. De bouw start op 12 april en zal tot 2024 duren. In de eerste fase, tot augustus, wordt verkeer over lange afstand aangeraden om de Waaslandtunnel te vermijden en te kiezen voor de Liefkenshoektunnel of de Kennedytunnel.