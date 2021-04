OCMW Retie trekt aan de alarmbel: steeds meer klanten omdat loketten elders sluiten

Meer en meer openbare diensten sluiten hun loketten en verwijzen hun klanten door naar het internet. Maar ook telefonisch is het moeilijker geworden om diensten te bereiken. "Wij merken dat mensen in de problemen geraken, omdat ze dingen missen, omdat ze dingen niet meer vinden," zegt eerste schepen Koen Claessens (Nieuw Retie). "Wanneer ze dan compleet vastzitten, komen ze naar het OCMW voor hulp, en dan merken we inderdaad dat het een muur is, waar je niet meer over geraakt."

Het voorbije jaar is dat nog opvallender geworden: "Corona is zeker de laatste periode ook nog eens een excuus geweest, om moeilijker en bijna niet meer bereikbaar te zijn. We vinden het toch belangrijk om de vinger op de wonde te leggen."