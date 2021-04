Oost-Vlaamse telers van vaste tuinplanten bijna uitverkocht

De plantensector kan de vraag naar vaste tuinplanten nauwelijks aan. De vraag is zó groot, dat sommigen door hun voorraad heen zijn. Een teler uit Lochristi heeft voor het eerst in decennia lege serres. Ook teler Nik Spruyt uit Buggenhout merkt een groot verschil met vorige jaren.

“De tekorten zijn in de hele plantensector te merken”, zegt Nik Spruyt, “niet alleen in het segment van de vaste tuinplanten. Sommige telers zijn echt al uitverkocht, en kunnen hun klanten niets meer leveren. Bij ons is het nog zo erg niet. Wij telen 2.500 verschillende soorten vaste planten. Zowat 1.500 ervan zijn wel de deur uit. Ons assortiment is dus meer dan gehalveerd. Een groot probleem is dat natuurlijk niet, het is eerder een luxeprobleem. We mogen niet klagen, zeker niet als we onszelf vergelijken met de sectoren die dicht zijn, of waar mensen tijdelijk werkloos zijn.”