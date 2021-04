Opgewonden pad ziet in goudvis paringspartner: “Ik dacht dat hij gratis een ritje maakte”

Toch bestaat het fenomeen weldegelijk. Bart De Laeter heeft een speciaal zaak voor vijvers en koivissen. “We krijgen zo’n één tot twee meldingen per jaar. Tijdens de paringstijd in het voorjaar zitten padden vaak met vier of vijf op mekaar in een vijver. Soms zit daar eentje bij die wat minder slim is en een goudvis aanziet als een paringspartner. Hij klampt zich dan inderdaad vast rond de nek van de vis, soms kruipt hij zelfs in de mond.”

Voorlopig gaat Jos niets aan zijn vijver veranderen: “De vis leeft nog, hij zwemt rond en hij is ok. Het blijkt ook een zeldzaam iets te zijn, en hier gaat het om een éénmalige waarneming. Ik ga het laten zoals het is.”