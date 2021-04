OVAM koopt in Limburg drie vervuilde terreinen voor symbolische euro om te saneren

Er zijn op verschillende plekken zwaar vervuilde industrieterreinen en stortplaatsen, ook in Limburg. En OVAM is die nu allemaal aan het opruimen. De afvalstoffenmaatschappij probeert die zwaar vervuilde te kopen voor een symbolische euro, en laat die dan op haar kosten saneren. Daarna verkoopt ze die terreinen opnieuw. Want het is uiteraard de bedoeling de gronden een nieuwe bestemming te geven, zeker omdat de ruimte alsmaar schaarser wordt in Vlaanderen.

OVAM heeft zo in Vlaanderen al 22 terreinen gekocht waarvan 3 in Limburg. Jan Verheyen van OVAM: "De bekende site van de arseenfabriek in Bocholt, waar nu de aanbesteding loopt voor de sanering. Dan is er een oude stortplaats van een bedrijf in Oudsbergen, daar is nu een onderzoek aan de gang. En dan hebben we een site van een oude drukkerij in Herk-de-Stad overgenomen. Die is al gesaneerd en verkocht en herontwikkeld tot woongebied."