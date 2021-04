Paaskoppel deelt chocolade eitjes uit op de motor: "Zolang corona duurt, blijven we uitrijden"

Ook tijdens de feestdagen trokken Linda en Frank er op uit in een aangepaste outfit. Op Facebook hadden ze toen een oproep geplaatst voor wie graag een bezoekje van hen kreeg. En met succes, want heel veel mensen wilden het koppel graag in hun straat zien rondrijden. "We gaan de aanvragen groeperen per straat, en we zullen zeker meer dan één keer uitrijden", vertelde Linda toen. Dat succes is nu verlengd met de paasrit. Die zal plaatsvinden zaterdagnamiddag in Leuven, Aarschot en Rillaar. "Waar precies verklappen we niet, maar de mensen zullen ons wel zien. Daar twijfelen we geen moment aan."