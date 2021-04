Na nepfestival in Brussel: "Dit gaat nog gebeuren, mentaal welzijn jongeren kleurt bloedrood, zorg voor uitlaatkleppen"

Een ander probleem is dat de overheid op dit moment de jongeren niet bereikt, en dus moet ze op een andere manier communiceren, zegt Schaubroeck nog.

De event sector kan daar volgens hem bij helpen: "De jongeren communiceren met elkaar via TikTok. Ik heb de overheid nog geen enkel TikTok-filmpje zien maken om met hen te communiceren. Als we op de juiste manier met hen in dialoog treden en zeggen 'er is perspectief, maar er moeten nog een aantal zaken nageleefd worden' dan gaat dat wel lukken. Wij hebben daar al vaak de hand voor uitgestoken... Niet vergeten: onze sector heeft experts in jongerencommunicatie en doelgroepcommunicatie. We geloven echt dat we daarbij kunnen helpen."