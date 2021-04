Sekswerkers blij dat hun job legaal kan worden: "Tranen in de ogen" en "Een welgemeende dankjewel" 

Sekswerkers in ons land hebben geen sociaal statuut. In de coronacrisis konden ze dan ook niet rekenen op steun van de overheid. Vrijwillige prostitutie is in principe niet verboden, maar artikel 380 van het strafwetboek verbiedt wel elke organisatie ervan. Dat verbod is er met name op gericht om uitbuiting of mensenhandel tegen te gaan. In de praktijk betekent het dat sekswerkers geen boekhouder kunnen nemen of een lening afsluiten bij de bank.