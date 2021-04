Snelteststad Tübingen: horeca, bioscopen en musea zijn open, maar besmettingscijfers gaan de hoogte in

Tübingen, een middelgrote stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, is in deze coronatijden de plek voor wie op café of restaurant wil gaan: de horeca is er gewoon open. Tenminste, voor wie een negatieve coronatest kan voorleggen. Tübingen geldt als experiment voor het effect van sneltesten. En nu blijkt ook dat project niet feilloos te verlopen. Integendeel: het aantal besmettingen is er intussen verdubbeld.