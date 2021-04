Stad Antwerpen vraagt curator om beslag te leggen op vermogen van Sihame El Kaouakibi

Zelf zegt El Kaouakibi dat haar niets te verwijten valt, maar er is in elk geval minstens sprake van een slordige en onvolledige boekhouding bij Let's Go Urban. Eerder deze week bleek al dat er een voor El Kaouakibi vernietigend verslag van de voorlopig bewindvoerder is die door de rechtbank is aangesteld.

Eerder kondigde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aan dat hij de procedure opstart om Sihame El Kaouakibi uit de partij te laten zetten. El Kaouakibi raakte in 2019 als wit konijn van de Vlaamse liberalen verkozen in het Vlaams Parlement.