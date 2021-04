Stadscinema in Mechelen opent dit najaar: "Mensen zullen meer dan ooit naar de cinema willen gaan"

Dit najaar zal de vroegere stadsfeestzaal in Mechelen haar deuren openen als Cinema Lumière Mechelen. "We hebben een cinematoren van drie cinemazalen centraal in de stadsfeestzaal gebouwd", zegt Michelena. "Het dak is verwijderd en wordt er op dit moment weer opgezet. We zijn ook bezig met de restauratie van de stadsfeestzaal zelf."