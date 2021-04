Tijdelijk cyclocrossparcours in Wingene: "Na de zomer komt er een definitief"

Het gemeentebestuur heeft een pop-upparcours met hindernissen laten aanleggen in een weide bij het ontmoetingscentrum De Schakel in Wingene. Dat is enkel voor de paasvakantie, maar later dit jaar komt er, in samenwerking met het provinciebestuur, een permanent parcours, zoals dat al in Beernem bestaat. Er zal onder meer grond gebruikt worden van het bufferbekken dat deze zomer gegraven wordt om het terrein aan te leggen.