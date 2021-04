Nutsbedrijven graven voor 6e keer tuin in Berchem open: "Ze kiezen altijd de mijne, andere in straat zijn te verhard"

Ondertussen ligt de tuin van Peter vol kabels en leidingen. "Er is een risico dat er bij nieuwe graafwerken leidingen of kabels geraakt gaan worden", legt Peter uit. "Zo hebben ze eens mijn waterleiding geraakt. Ik wist niet wie de graafwerken had uitgevoerd. Na een half jaar kwam ik te weten welk bedrijf er was langsgeweest, maar toen was de bezwaartermijn al verstreken. Ik heb de herstellingen dan zelf moeten betalen."