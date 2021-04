Uniek meettoestel van studenten UHasselt is klaar voor vertrek naar de ruimte

De studenten wonnen de wedstrijd ‘Orbit your thesis’ van het Europees ruimteagentschap ESA en mochten daarom een experiment uitvoeren in de ruimte. Tijdens hun vrije tijd hebben ze zich volop ingezet om dit experiment te kunnen waarmaken. Ze combineren kwantumfysica met ruimtevaart en baseren zich op een diamant. “Onze sensor bestaat uit een synthetische diamant waarin we kleine atomaire imperfecties hebben verwerkt, zodat we ze kunnen gebruiken als ultragevoelige sensoren”, zegt professor Milos Nesladek van de UHasselt. Het is de allereerste diamantgebaseerde magnetometer die ooit de ruimte zal ingaan.