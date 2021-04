Unieke vondsten bij opgravingen repatriëringskamp voor Amerikaanse soldaten na WO II: "Van wapens tot tandpasta"

In het Sint-Annabos op Linkeroever hebben archeologen heel wat voorwerpen gevonden die door Amerikaanse soldaten na de Tweede Wereldoorlog zijn achtergelaten. Op die plek bevond zich het Kamp Top Hat, waar Amerikaanse soldaten verbleven in afwachting van hun boot naar de VS. Een deel van die site verdwijnt voor de werken aan de Oosterweelverbinding. Voor archeologen is het dus de laatste kans om daar nog historisch onderzoek te doen.