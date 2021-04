Bussen van De Lijn in Sint-Truiden rijden vanaf morgen weer normaal

In Sint-Truiden gaan de chauffeurs van De Lijn morgen weer aan het werk. Vanmorgen hadden ze spontaan het werk neergelegd uit onvrede met het beleid en de manier waarop er met het personeel wordt omgegaan en sancties worden gegeven. Vandaag was daar al een eerste overleg over tussen de vakbonden en de directie, dinsdag praten ze verder.