Celstraffen voor verkrachting van 5 naar 10 jaar? Ministerraad keurt voorontwerp hervorming goed 

In ons land worden per dag acht aangiftes gedaan van verkrachting, blijkt uit cijfers van het justitiekabinet. "Rekening houdend met het feit dat slachtoffers vaak geen aangifte durven te doen, wordt geschat dat er in ons land 80 verkrachtingen per dag gepleegd worden. In drie vierde van de gevallen is de verkrachter een bekende voor het slachtoffer", staat er te lezen in het persbericht over de hervorming van het seksueel strafrecht.