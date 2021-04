Volkstuinen zijn populairder dan ooit: "De kinderen van de buurt groeien hier samen op"

Enkele jaren geleden was het grasveld naast de Gezusters Grégoirestraat een overgroeid stuk terrein, maar nu is het een keurige volkstuin. "Er is een veldje met twee goals waar de kinderen kunnen voetballen en heuvels waarop de kinderen kunnen spelen", beschrijft Deborah. "Daarnaast hebben we een moestuintje dat we samen bewerken met de buurt. We houden ook zeven kippen in de tuin. Elke zondag verzorgt een ander gezin het kippenhok en kan dan ook de eitjes bijhouden", zegt ze.