Ook 2020 is recordjaar voor Recupel: 123.840 ton oude elektronische toestellen en lampen ingezameld

Zo'n 90 procent van de ingezamelde toestellen krijgt een nuttige toepassing: 80% wordt gerecycleerd tot nieuwe materialen en 10% wordt verbrand met energierecuperatie. De CEO van Recupel, Eric Dewaet, vindt het een goede zaak dat we oude toestellen inzamelen, want dat is goed voor het milieu. "Om elektronische toestellen te maken, heb je veel grondstoffen nodig. Vaak ook kritische grondstoffen die steeds schaarser worden. Daarom is het broodnodig om de grondstoffen die zich in onze toestellen bevinden, te recycleren. Zo kunnen ze opnieuw ingezet worden en moeten we minder nieuwe grondstoffen ontginnen via de klassieke, vervuilende mijnbouw."