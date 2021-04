Winkeliers over het winkelen op afspraak: "Voor kleine problemen hebben we klanten zelfs voor de deur geholpen"

Veel volk liep er de voorbije week niet in onze winkelstraten. Iets dat uiteraard goed is om de coronabesmettingen te doen dalen, maar niet zo goed voor de omzet en verkoop van onze winkeliers. Er waren her en der dan ook al negatieve berichten te horen van zelfstandige winkeliers, winkelketens en shoppingcentra.

De Inspecteur deed een rondvraag in kleine en iets grotere winkels.

Geen afspraken op voorhand

Katty Plevoets heeft een kattenspeciaalzaak in de hippe Lange Koepoortstraat in Antwerpen, The Catshop. Zij merkt dat klanten vooraf géén afspraak maken en dus houdt ze wacht aan de deur van haar winkel. "De deur staat hier gewoon open en je hoopt dat klanten langskomen en vragen of ze een afspraak kunnen maken en mogen binnenkomen. Een afspraak maken op voorhand dat werkt gewoon niet, er is nog altijd een drempel om dat te doen."

Katty wijst er op dat ook al heel wat kleine lokale zelfstandigen een webshop hebben: "Online kopen bij de lokale handelaars kan ook, onze webshops zijn 24 op 7 open en op die manier steun je de lokale winkelier".

Persoonlijke service

De kledingwinkels kreunen onder dit systeem. Bij de grote ketens wachten ze nog het weekend af, volgende week beslissen ze of ze niet beter tijdelijk sluiten. Maar er zijn ook kleinere winkels waar het wél werkt. Hanne Pinoy heeft damesboetiek Amorie in de winkelstad Roeselare. Zij kent de smaak van haar klanten door en door en kan hen met persoonlijke aanbiedingen en attenties toch naar haar winkel lokken.

"Afgelopen weekend hebben we feelgooddays georganiseerd en kreeg iedere klant een bosje tulpen. Mensen vonden dat heel aangenaam, zeker omdat we ze in deze periode een heel persoonlijke service kunnen geven. Ook tijdens de week proberen we het aantal afspraken op te drijven door aan de slag te gaan met social media en online te tonen welke nieuwigheden er in de winkel zijn".

Klanten voor de deur geholpen

Hoe gaat het in de fietsenwinkels? De voorbije dagen was het warm weer, de komende dagen wordt het frisser maar blijft het vaak droog en dus ideaal fietsweer. Brecht Bobbaers heeft fietsenwinkel Allo Vélo in Zutendaal.

"Bij ons was het vrij druk", zegt Brecht Bobbaerts. "Klanten konden online en afspraak maken en dat werd heel goed gebruikt. Maar natuurlijk heb je sporadisch ook altijd klanten of toeristen die onverwacht pech hebben onderweg, zoals een lekke band. Die vallen dan plots binnen en dat is een moeilijke oefening. We proberen ze dan te helpen voor of na de andere afspraken. Voor kleine problemen hebben we klanten zelfs buiten voor de deur geholpen."

Weinig impulsaankopen

De Inspecteur heeft ook een gepolst bij de meubelwinkels. Gaverzicht is zo'n voorbeeld, het zelfverklaard meubelparadijs in het Zuiden Van West-Vlaanderen. Een redelijk grote zaak die goed voorbereid was op het shoppen op afspraak, maar zij voelen het toch ook in hun verkoop.

Dominiek Derycke van Meubelen Gaverzicht: "Bij ons verloopt het shoppen op afspraak vrij vlot. Klanten kunnen hun afspraak zowel online, telefonisch als aan de deur maken. Wij verkopen natuurlijk een artikel dat een investeringsgoed is, dus ik denk dat mensen daarvoor eerder een afspraak zullen maken. Wat we wel zien is dat impulsaankopen, zoals decoratie, op dit moment iets minder verkoopt".