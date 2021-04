Zware balans na nepfestival in Ter Kamerenbos: tientallen gewonden, 22 mensen opgepakt

Minister Verlinden is in elk geval misnoegd over de incidenten gisteren. "Ik begrijp uiteraard dat het een lastige periode is voor jongeren, het wordt mooi weer, sommigen zien de examens naderen en willen nog wat zuurstof halen. Maar wat ik absoluut niet begrijp, is dat het op deze manier moet eindigen. Wat gisteren gebeurd is, is een onveilige situatie: heel veel nauwe contacten, zonder mondmaskers. Jongeren kunnen daar besmet worden en kunnen die overdragen op familieleden en andere mensen. Ik ben daar verbolgen over."